Onde assistir a Ceará x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (8), no Estádio Presidente Vargas; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ceará e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 18h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada (confira a programação completa).

No meio da tabela do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Ceará busca reencontrar o caminho da vitória após a derrota para o Internacional por 1 a 0 na última rodada. Já o Flamengo, em quarto lugar, com 28 pontos e um aproveitamento de 62%, está embalado com três vitórias seguidas no torneio.

Provável escalação

Ceará sub-20: A atualizar.

Flamengo sub-20: Dyogo Alves; Daniel Sales, Iago, João Souza e Zé Welinton; Da Mata, Guilherme e Rayan Lucas; Lorran, Wallace Yan e Shola.

Desfalques

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Flamengo

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 08 de agosto de 2024

Horário: 18h (de Brasília)

Local: Estádio Presidente Vargas - Fortaleza, CE