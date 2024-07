Onde assistir a Caxias x Remo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipes se enfrentam em confronto crucial pela terceira divisão do Campeonato Brasileiro; confira a transmissão e outras informações

Caxias e Remo se enfrentam na noite desta segunda-feira (8), a partir das 20h (de Brasília), no Estádio Centenário, pela 12ª rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e do Nosso Futebol, no streaming e no YouTube (veja a programação completa).

O time gaúcho, que ocupa a vice-lanterna da Série C com apenas seis pontos em nove jogos, precisa urgentemente de uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento. A última vez que o Caxias sorriu foi no dia 2 de junho, quando bateu o Figueirense por 2 a 1. De lá para cá, foram dois empates e quatro derrotas, ou seja, o time não vence há seis partidas na Terceirona. Apesar do momento turbulento, o Caxias ainda tem dois jogos a menos que o Remo, o que dá uma pequena margem de manobra para buscar a recuperação.

Do outro lado, o Remo chega buscando uma vitória que o coloque na briga por uma vaga na segunda fase. O Leão Azul ocupa a 10ª posição na tabela, com 13 pontos, e sabe que um triunfo o deixará a equipe ainda mais próxima do G-8. Além da chance de classificação, o Remo também precisa se afastar da zona de rebaixamento, que está a apenas 4 pontos de distância.

Prováveis escalações

Caxias: Zé Carlos; Dirceu, Jean Pierre (Cézar Henrique) e Lucas Cunha; Marcelo, Barba, Elyeser, Galvan (Peninha) e Dudu Mandai; Vitor Feijão (Welder) e Álvaro

Remo: Marcelo Rangel; Rafael Castro, Paulinho Curuá e Bruno Bispo; Diogo Batista, Jaderson, Pavani, Raimar; Marco Antônio, Felipinho e Ytalo.

Desfalques

Caxias

Sem desfalques confirmados.

Remo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: segunda-feira, 8 de julho de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Centenário - Caxias do Sul, RS