Onde assistir a Casa Pia x Benfica ao vivo, na internet e na TV no Brasil e em Portugal, escalação, horário e mais do Campeonato Português 2024/25

Equipes entram em campo neste sábado (25), pela 19ª rodada da competição; veja como acompanhar no Brasil e em Portugal

O Casa Pia recebe o Benfica na tarde deste sábado (25), às 15h (no horário de Brasília, no Brasil) e 18h (no horário de Lisboa, em Portugal), pela 19ª rodada da Liga Portugal 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming, para o Brasil (veja a programação completa aqui). Em Portugal, a partida terá transmissão do Sport TV, na TV fechada.

Com uma campanha de destaque, o Casa Pia encerrou o primeiro turno do Campeonato Português com a esperança de garantir uma vaga nas competições europeias da próxima temporada. Após 18 jogos disputados, a equipe soma 27 pontos e ocupa o sexto lugar, ficando a sete pontos do Braga, que ocupa a quinta posição e assegura um lugar na Conference League.

Do outro lado, o Benfica chega pressionado pela virada sofrida na Luz, na sétima rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. A equipe de Bruno Lage saiu derrotada por 5 a 4, após ter uma vantagem de 3 a 1. Na liga local, o time ocupa o segundo lugar, com 41 pontos, três a menos que o Sporting, líder da competição.

Prováveis escalações

AFP

Casa Pia: Sequeira; Goulart, Fonte, Tchamba; Larrazabal, Segocia, Sousa, Lelo; Livolant, Moreira e Cassiano. Técnico: João Pereira.

Benfica: Trubin; Araújo, Otamnedi, Silva, Carreras; Barreiro, Florenitno, Kokçu; Akturkoglu, Schjelderup e Pavlidis. Técnico: Bruno Lage.

Desfalques

Casa Pia

Andrian Kraev, suspenso, está fora.

Benfica

Renato Sanches e Tiago Gouveia são desfalques.

Quando é?