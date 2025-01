Onde assistir a Brusque x Chapecoense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Catarinense 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (22), no Estádio Augusto Bauer; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brusque e Chapecoense se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Augusto Bauer, em Brusque, pela 3ª rodada do Campeonato Catarinense 2025. A partida terá transmissão ao vivo da FCF TV, no YouTube (confira a programação completa).

O Brusque fez sua estreia na temporada na última semana. Até aqui, não marcou e não sofreu gols: 0 a 0 com o Marcílio Dias e 0 a 0 com o Avaí, no último compromisso

A Chapecoense, por sua vez, perdeu para o Concórdia em amistoso de pré-temporada realizado no último dia 10, mas ainda não perdeu em jogos oficiais em 2025: ficou no 1 a 1 com o Caravaggio na estreia do Estadual, mas bateu Marcílio Dias no último domingo (19).

Prováveis escalações

Brusque: Matheus Nogueira, Mateus Pivô, Éverton Alemão, Ianson, Jhan Torres, Marcos Serrato, Biel Fonseca, Paulinho, Diego Mathias, Paulinho Moccelin e Rodrigo Pollero. Técnico: Filipe Gouveia.

Chapecoense: Léo Vieira, Mancha, Eduardo Doma, Maílton, Bruno Leonardo, Bruno Matias, Vinicius Balieiro, Marcinho, Giovanni Augusto, Rafael Carvalheira e Mário Sérgio. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Desfalques

Brusque

Não há desfalques confirmados.

Chapecoense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?