Onde assistir a Bristol Rovers x Wrexham ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Terceira Divisão Inglesa

Equipes se enfrentam neste sábado (21); confira a transmissão e outras informações do jogo

Bristol Robers e Wrexham se enfrentam na manhã deste sábado (21), às 9h30 (de Brasília), no Memorial Stadium, pela Terceira Divisão Inglesa 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Na parte debaixo da tabela, o Bristol Rovers quer contar com o apoio de sua torcida para vencer. O time está na 20ª posição, com 21 pontos.

Do outro lado, o Wrexham está na terceira colocação, com 41 pontos. A equipe quer ganhar para continuar na briga pelo título.

Prováveis escalações

Bristol Rovers: Griffiths, Moore, Wilson, Taylor, Mola, Conteh, Lindsay, Hutchinson, McCormick, Forde e Martin.

Wrexham: Howard, Brunt, O'Connell, Cleworth, Brunt, James, Rathbone, Barnett, Dobson, McClean, Palmer e Lee.

Desfalques

Bristol Rovers

Senior está no departamento médico.

Wrexham

Okonkwo, Marriott e Burton estão no departamento médico.

Quando é?