Onde assistir a Brighton x Liverpool ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa da Liga Inglesa 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (30), no Estádio Falmer; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brighton e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Falmer, pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após empatar com o Arsenal por 2 a 2 na última rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool volta suas atenções para o mata-mata da Copa da Liga Inglesa. Em busca do 11º título do torneio, os Reds avançaram com uma goleada de 5 a 1 sobre o West Ham na terceira fase.

O Brighton, por sua vez, garantiu vaga nas oitavas de final ao eliminar o Crawley Town por 4 a 0 na segunda fase e o Wolverhampton por 3 a 2 na terceira fase. Em 40 jogos disputados entre as equipes, o Liverpool soma 21 vitórias, contra sete do Brighton, além de 12 empates. No último encontro válido pela Premier League 2023/24, os Reds venceram por 2 a 1.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Brighton: Steele; Lamptey, Van Hecke, Igor, Estupinan; Adingra, Baleba, Wieffer, Mitoma; Enciso, Ferguson.

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Gomez, Quansah, Tsimikas; Endo, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Nunez.

Desfalques

Brighton

João Pedro, Solly March, Matt O'Riley, Adam Webster e James Milner estão machucados.

Liverpool

Alisson, Diogo Jota e Elliot seguem no departamento médico.

Quando é?