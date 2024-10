Onde assistir a Brasil x Zâmbia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Mundo feminina sub-17 de 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (17), pela primeira rodada da fase de grupos; veja como acompanhar na internet

O Brasil enfrenta a Zâmbia na noite desta quinta-feira (17), às 20h (de Brasília), no Estádio Olimpico Felix Sanchez, em Santo Domingo, na República Dominicana, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo feminina de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do FIFA+, na internet, do SporTV, na TV fechada, da CazéTV, no YouTube e no Prime Video, no streaming, e do Globoplay, também na internet (veja a programação completa aqui).

Neste ano, a Copa do Mundo Feminina sub-17 é realizada na República Dominicana, marcando a primeira vez que o país sedia um torneio da Fifa. Ao todo, 16 seleções de diferentes confederações, com jogadoras nascidas entre 2007 e 2009, disputam o torneio.

Os grupos: Grupo A (Equador, Nigéria, Nova Zelândia e República Dominicana), Grupo B (Colômbia, Coreia do Sul, Espanha e Estados Unidos), Grupo C (Coreia do Norte, Inglaterra, México e Quênia), Grupo D (Brasil, Japão, Polônia e Zâmbia).

Prováveis escalações

Brasil: Morganti; Mariane, Larissa Horn, Mazzotti, Sofia; Emilly, Helo Camargo, Larissa; Kaylane, Yasmim, Giovanna Waksman. Técnica: Simone Jatobá.

Zâmbia:Loveness Chingwele; Nana Malanda, Eunice Mutonyi, Mwaziona Sakala, Margret Gondwe; Mary Mukupa, Blessing Maluba, Harriet Matipa; Zangose Zulu, Bwalya Chileshe, Ruth Muwowo. Técnico: Kaluba Kangwa.

Desfalques

Brasil

Sem desfalques confirmados.

Zâmbia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?