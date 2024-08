Onde assistir a Brasil x Fiji ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Mundo feminina sub-20

Buscando título inédito, seleção brasileira faz sua estreia no Mundial sub-20 neste sábado (31), em Medellín; confira detalhes

A seleção brasileira feminina sub-20 encara Fiji neste sábado (31), Às 20h (de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot, na Colômbia, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo femininna sub-20. A partida será transmitida pelo SporTV, na TV fechada, na CazéTV, no Youtube e no FIFA+, pelo streaming.

O Brasil estreia na Copa do Mundo Feminina Sub-20 com grandes expectativas, apesar de ainda não ter conquistado o título mundial. No torneio, as duas melhores equipes de cada grupo, juntamente com os quatro melhores terceiros colocados, avançam para o mata-mata, que inclui oitavas de final, quartas de final, semifinais, disputa pelo terceiro lugar e a grande final. O Brasil está no Grupo B, ao lado de França, Canadá e Fiji, e busca o título inédito da competição. A Seleção Brasileira é uma força dominante na América do Sul, tendo vencido todas as dez edições do Campeonato Sul-Americano Feminino Sub-20 da Conmebol, incluindo a mais recente, disputada entre abril e maio.

Fiji, estreante no torneio, chega após duas derrotas em amistosos preparatórios contra Costa Rica e Marrocos, ambas por 2 a 0.

Prováveis escalações

Brasil feminino sub-20: não divulgada.

Fiji feminino sub-20: não divulgada.

Desfalques

Brasil feminino sub-20

Sem desfalques confirmados.

Fiji feminino sub-20

Sem desfalques confirmados.

Quando é?