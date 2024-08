Onde assistir a Brasil x Estados Unidos feminino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final Olimpíadas de Paris 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (10), no Parque dos Príncipes; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brasil e Estados Unidos se enfrentam na tarde deste sábado (10), às 12h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, pela final do futebol feminino das Olimpíadas de Paris 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e da CazéTV, no YouTube (veja a programação completa).

A seleção brasileira entra em campo em busca do ouro inédito na história das Olimpíadas. O Brasil terá o retorno de Marta, que cumpriu suspensão nas duas últimas partidas. Entretanto, a experiente jogadora não está confirmada entre as titulares.

"Ainda não (defini escalação). É tudo muito intenso e corrido. As decisões são tomadas baseadas no dia a dia. É muito bom contar com o retorno da Marta, com tudo que ela entrega de qualidade e experiência e o que ela representa. Será incluída, assim como todas, no método de trabalho, para escolhermos o time de início e as trocas, de acordo com o que for melhor para a Seleção", afirmou o técnico Arthur Elias.

Do outro lado, os Estados Unidos buscam a quinta medalha de ouro. As americanas são consideradas as favoritas no duelo, mas garantem foco na decisão.

"É importante que as jogadoras tenham espaço para respirar e relaxar e não deixar tudo tão formal. Quando nós trabalhamos, nós trabalhamos. E quando nós descontraímos, nós descontraímos. Isso é importante", disse a técnica Emma Hayes.

No retrospecto geral, as equipes já se enfrentaram 42 vezes, com 33 vitórias dos EUA, 4 do Brasil, além de 5 empates.

Prováveis escalações

Brasil: Lorena, Thaís, Lauren e Tarciane; Ludmila, Duda Sampaio, Vitória Yaya e Yasmim; Gabi Portilho, Priscila e Jhennifer.

Estados Unidos: Naeher, Fox, Girma, Davidson e Dunn ; Coffey, Lavelle e Horan; Rodman, Smith e Swanson.

Desfalques

Brasil

Não há desfalques confirmados.

Estados Unidos

Marta cumpre suspensão.

Quando é?

Data: sábado, 10 de agosto de 2024

Horário: 12h (de Brasília)

Local: Parque dos Príncipes, Paris - FRA