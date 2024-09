Onde assistir a Brasil x Equador ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026

Seleções entram em campo nesta sexta-feira (06), no Estádio Couto Pereira; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brasil e Equador se enfrentam nesta sexta-feira (06), às 22h (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.A partida será transmitida ao vivo na TV aberta pela Globo, com narração de Luis Roberto e comentários de Caio Ribeiro e Ana Thaís Matos. Já no SporTV, na TV fechada, Luiz Carlos Jr. comandará a narração, acompanhado por Ledio Carmona e Paulo Nunes nos comentários (veja a programação completa).

Sem vencer há quatro jogos nas Eliminatórias Sul-Americanas, com um empate e três derrotas, o Brasil busca a recuperação. Em sexto lugar, com sete pontos, a seleção brasileira vem de derrota para a Argentina por 1 a 0.

O técnico Dorival Júnior fará sua estreia nas Eliminatórias. Em oito partidas disputadas, entre quatro amistosos e quatro jogos pela Copa América, a equipe acumula três vitórias e cinco empates. O trio do Real Madrid, composto por Rodrygo, Endrick e Vinicius Junior, deve formar o ataque.

Por outro lado, o Equador, em quinto lugar com oito pontos, acumula três vitórias, dois empates e uma derrota nos primeiros seis jogos disputados. Os seis melhores se classificam diretamente para a Copa do Mundo de 2026, enquanto o sétimo colocado disputará a repescagem.

Prováveis escalações

Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Rodrygo e Vini Júnior..

Equador: Hernán Galíndez (Moisés Ramírez); Angelo Preciado, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Carlos Gruezo, Alan Franco, Kendry Páez; Moisés Caicedo, Jeremy Sarmiento, Enner Valencia.

Desfalques

Brasil

Raphinha cumprirá suspensão, enquanto Yan Couto, Savinho, Pedro e Éder Militão estão lesionados e foram cortados.

Equador

Cristian Ramírez foi cortado por lesão no tornozelo.

Quando é?

Data: sexta-feira, 06 de setembro de 2024

Horário: 22h (de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira - Curitiba, PR