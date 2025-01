Onde assistir a Brasil de Pelotas x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Gaúcho 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (22), no Estádio Bento Freitas; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brasil de Pelotas e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 22h (de Brasília), no Estádio Bento Freitas, em Pelotas, pela 1ª rodada do Campeonato Gaúcho 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view, no YouTube (confira a programação completa).

O Grêmio tem seu objetivo claro e definido: conquistar o octacampeonato gaúcho - feito até aqui só ostentado pelo Internacional, arquirrival. O grande destaque, claro, fica para a troca de comando na Arena - sai Renato Gaúcho, entra Gustavo Quinteros, atual campeão argentino com o Vélez.

O Brasil de Pelotas, enquanto isso, quer ir melhor no Estadual em 2025 do que no ano passado - terminou no 7° lugar e eliminado na primeira fase.

Prováveis escalações

Brasil de Pelotas: Wellington; Murilo, Gabriel Macedo, Bruno Miguel e Higor; Jonathan Cabeça, Juliano Fabro e Kauê; Vini Charopem, Mayco Félix e DG. Técnico: Dema.

Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Jemerson, Rodrigo Ely e Mayk (Pedro Gabriel); Dodi, Villasanti, Pavon, Cristaldo e Aravena; Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros.

Desfalques

Brasil de Pelotas

Não há desfalques confirmados.

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

Quando é?