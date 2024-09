Onde assistir a Brasil x Croácia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Mundo de Futsal 2024

Seleção brasileira vai a campo buscando segunda vitória na Copa do Mundo de futsal; veja as formas de transmissão da partida

Brasil e Croácia se enfrentam nesta terça-feira (17), às 12h (horário de Brasília), pela segunda rodada do grupo B da Copa do Mundo de Futsal de 2024, que acontece no Uzbequistão entre setembro e outubro. O jogo será no Complexo Esportivo Universal de Bucara, com transmissão ao vivo do SporTV na televisão fechada junto ao Globoplay, da CazéTV no Youtube e do FIFA+, streaming da entidade (clique e confira a programação do dia).

A seleção brasileira iniciou a Copa da melhor forma possível: com a maior goleada da fase de grupos até então, por 10 a 0 sobre Cuba, e motiva a equipe na busca pelo hexa nas quadras. O Brasil é o maior campeão da história da competição no futsal, com cinco títulos, e pode finalizar a segunda rodada já classificado para as oitavas caso vença.

A Croácia iniciou o torneio com o pé esquerdo e foi derrotada pela Tailândia por 2 a 1. Ao contrário do rival desta partida, o país ainda não conquistou uma copa no futsal e esta é apenas sua segunda participação na história do torneio. Caso perca para o Brasil, terá a eliminação encaminhada na edição de 2024.

Tailândia e Cuba, as outras duas seleções do grupo B, se enfrentam no mesmo dia, às 09h30 (de Brasília), e podem determinar a classificação da chave.

Prováveis escalações

Brasil: Willian (goleiro); Marlon, Dyego, Marcel e Pito. Técnico: Marquinhos Xavier.

Convocação do Brasil - Willian, Guitta, Roncáglio, Marlon, Neguinho, Marcel, Dyego, Marcênio, Leandro Lino, Pito, Ferrão, Arthur, Rafa e Felipe Valério.

Croácia: Primić (goleiro); Jelovčić, Perić, Vukmir e Novak. Técnico: Marinko Mavrovic.

Convocação da Croácia - Primić, Baskovic, Cekol, Kuraja, Marinovic, Jurlina, Postruzin, Kustura, Vukmir, Novak, Jelovcic, Peric, Sekulic e Mataja.

Desfalques

Brasil

Sem desfalques confirmados.

Croácia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data : terça-feira, 17 de setembro de 2024

: terça-feira, 17 de setembro de 2024 Horário : 12h (de Brasília)

: 12h (de Brasília) Local : Complexo Esportivo Universal de Bucara, Bucara - Uzbequistão

: Complexo Esportivo Universal de Bucara, Bucara - Uzbequistão Transmissão: SporTV (TV fechada), CazéTV (Youtube), Globoplay e FIFA+ (streaming)