Onde assistir a Brasil x Costa Rica ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa do Mundo de Futsal 2024

Seleção brasileira teve a melhor campanha da fase de grupos e abre o mata-mata da Copa; veja o horário e onde assistir

Brasil e Costa Rica se enfrentam nesta terça-feira (24), às 09h30 (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Futsal de 2024. O jogo será no Complexo Esportivo Universal de Bukhara, no Uzbequistão, onde está acontecendo o campeonato, e terá transmissão ao vivo do Sportv na TV fechada, da CazéTV no Youtube, e nos streamings do Globoplay e do FIFA+ (clique e confira a programação diária dos jogos).

A seleção brasileira chega para o confronto com a melhor campanha da fase de grupos, com 27 gols marcados e apenas dois sofridos em três jogos. Na estreia, goleou Cuba por 10 a 0, no segundo jogo a Croácia por 8 a 1, e no último a Tailândia por 9 a 1. Agora, os comandados de Marquinhos Xavier vão em busca do hexa para o país, que não vê o ouro da Copa do Mundo de Futsal desde 2012.

Por outro lado, os costarriquenhos se classificaram com a melhor campanha entre os terceiros colocados da fase de grupos, mas já igualaram o desempenho mais alto de sua história nas Copas. Em 2016, a seleção de Costa Rica chegou nas oitavas de final da competição, sendo eliminada para Portugal. Desta vez, apesar do desafio, tentarão de tudo para quebrar esse recorde.

Se o Brasil se classificar, avança às quartas de final e encara o vencedor do duelo entre Irã e Marrocos.

Prováveis escalações

Brasil: Guitta, Roncaglio e Willian (goleiros); Marlon, Neguinho e Marcênio (fixos); Marcel, Dyego, Leandro Lino, Arthur e Felipe Valério (alas); Pito, Ferrão e Rafa (pivôs). Técnico: Marquinhos Xavier.

Costa Rica: Vargas e Vasquez (goleiros); Salas, Fonseca, Rodriguez e Cubillo (fixos); Vindas, Jeremy Gomez, Leon, Daniel Gomez e Navarrete (alas); Chavarria, Cabalceta e Gamboa (pivôs). Técnico: Alexander Ramos.

Desfalques

Brasil

Sem desfalques confirmados.

Costa Rica

Sem desfalques confirmados.

Quando é?