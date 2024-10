Onde assistir a Brasil x Colômbia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do amistoso feminino

Equipes entram em campo neste sábado (26), por mais um amistoso; veja como acompanhar na TV e na internet

O Brasil recebe a Colômbia na tarde deste sábado (26), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, no primeiro amistoso feminino entre essas seleções nesta Data Fifa. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Globoplay, no streaming. Além disso, a TVE Espírito Santo e a TV Brasil também transmitem o jogo (veja a programação completa aqui).

A seleção brasileira feminina se prepara para dois amistosos contra a Colômbia, marcados para os dias 26 e 29 de outubro no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES). Esses serão os primeiros jogos da equipe após conquistar a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, em agosto. Entre as 26 convocadas, 13 participaram da campanha olímpica.

O técnico Arthur Elias optou por não chamar a atacante Marta, do Orlando Pride, assim como outras oito jogadoras que estiveram nas Olimpíadas, priorizando a observação de novos talentos. Quatro das ausências estão relacionadas a lesões: Antônia, Tamires, Rafaelle e Jheniffer.

Mais artigos abaixo

Após os amistosos contra a Colômbia, o Brasil enfrentará a Austrália em duas partidas no final de novembro e início de dezembro. Elias destacou, em entrevista coletiva, a importância de testar novas jogadoras, já visando a Copa América de 2025, que será realizada no Equador.

Prováveis escalações

Getty Images

Brasil: Lorena; Lauren, Tarciane, Haas; Adriana, Yaya, Duda, Camilinha; Portilho, Ldumila e Adriana. Técnico: Arthur Elias.

Colômbia: Tapia; Arias, Carabalí, Vanegas, Caracas; Usme, Restrpo, Santos; Paví, Caicedo e Ramírez. Técnico: Àngelo Marsiglia.

Desfalques

Brasil

Sem desfalques confirmados.

Colômbia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?