Onde assistir a Brasil x Colômbia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do amistoso feminino

Após empate em 1 a 1, equipes voltam a se enfrentar na noite desta terça-feira (29), em Cariacica; veja como acompanhar

O Brasil e Colômbia se enfrentam em confronto amistoso na noite desta terça-feira (29), às 19h (de Brasília), no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Globoplay, no streaming. A TV Brasil transmite o jogo em TV aberta (veja a programação completa aqui).

No último sábado (26), as equipes empataram em 1 a 1 também em Cariacica, em um amistoso que marcou o retorno da equipe brasileira aos gramados após a surpreendente conquista da medalha de prata nas Olimpíadas de Paris 2024. Este empate reforçou a invencibilidade histórica do Brasil contra a Colômbia, acumulando 10 vitórias e 2 empates nos 12 encontros entre as seleções.

No duelo anterior, o Brasil sofreu, com momentos de perigo criados pela seleção colombiana, mas conseguiu segurar o empate, mantendo o retrospecto positivo. A equipe brasileira, comandada por Arthur Elias, é composta por 13 das atletas que disputaram as Olimpíadas, mas abriu espaço para novo s talentos, como Isa Haas na zaga e Giovana Queiroz no ataque. A expectativa para esse segundo confronto é a rodagem de elenco, visando à preparação para os desafios futuros.

Prováveis escalações

Brasil: Lorena; Bia Menezes (Fê Palermo), Tarciane, Lauren e Yasmim; Angelina, Yayá e Duda Sampaio; Ludmila (Dudinha), Kerolin e Priscila (Amanda Gutierrez). Técnico: Arthur Elias.

Colômbia: Tapia; Angela Barón (Ana María Guzmán), Daniela Arias, Jorelyn e Daniela Caracas; Marcela Restrepo, Daniela Montoya e Catalina Usme; Manuela Paví, Linda Caicedo e Mayra Ramírez. Técnico: Àngelo Marsiglia.

Desfalques

Brasil

Sem desfalques confirmados.

Colômbia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?