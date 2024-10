Onde assistir a Brasil x Argentina ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final da Copa do Mundo de Futsal 2024

Veja detalhes da grande decisão do mundial de futsal, que acontece neste domingo (06)

Brasil e Argentina se enfrentam neste domingo (06), às 12h (de Brasília), na Humo Arena, em Tashkent, capital do Uzbequistão, pela final da Copa do Mundo de Futsal. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, da CazéTV, no Prime Video, do Globoplay, no streaming, e do FIFA+, na internet (veja a programação completa).

O Brasil chega à final após boa campanha na fase de grupos, terminando na liderança de sua chave. Nas oitavas, bateu a Costa Rica; nas quartas, Marrocos; na última decisão, nas semis, passou pela Ucrânia. Agora, tem o clássico sul-americano à frente. A seleção chega em busca do seu sexto mundial.

A Argentina, enquanto isso, também avançou em primeiro lugar na primeira fase. No mata-mata, passaram por Croácia, Cazaquistão e França. Atuais vice-campeões, os hermanos têm um título no torneio - conquistado em 2016.

Prováveis escalações

Brasil: Não divulgado.

Argentina: Não divulgado.

Desfalques

Brasil

Sem desfalques divulgados.

Argentina

Sem desfalques divulgados.

Quando é?