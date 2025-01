Onde assistir a Brasil x Argentina ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Sul-Americano sub-20

Equipes iniciam suas campanhas na disputa pelo título e por vagas na Copa do Mundo da categoria; veja como acompanhar

Brasil e Argentina se enfrentam nesta sexta-feira (24), às 20h30 (de Brasília), no Misael Delgado, Venezuela, estreando pelo Sul-Americano sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada e através do Prime Video, além do canal oficial da Conmebol, no Youtube. (veja a programação completa).

Disputada em quatro cidades venezuelanas – Cabudare, Valência, Caracas e Puerto de la Cruz – a competição contará com dez seleções divididas em dois grupos de cinco. Após a fase de grupos, os três melhores de cada chave avançam ao hexagonal final, onde todos se enfrentam em turno único no formato pontos corridos. Além de decidir o campeão, o torneio oferece quatro vagas para a Copa do Mundo Sub-20, com uma quinta vaga em disputa, caso o Chile, país-sede do Mundial, fique entre os quatro melhores.

A Seleção Brasileira Sub-20 chega à competição como a atual campeã e maior vencedora do torneio, com 12 títulos conquistados. Sob o comando de Ramon Menezes, a equipe reúne jovens promessas que atuam no Brasil e no exterior, como Deivid Washington, do Chelsea, e Gabriel Moscardo, do Reims-FRA. A primeira missão do Brasil no Grupo B, que conta também com Colômbia, Equador e Bolívia, será confirmar sua superioridade contra os rivais argentinos. A última conquista brasileira, em 2023, veio de forma invicta.

A Argentina Sub-20, por sua vez, chega com a ambição de retomar o protagonismo na categoria de base. Dono de cinco títulos no Sul-Americano Sub-20, os "hermanos" têm no clássico como uma oportunidade de ouro para começar a campanha com moral diante de um grande rival.

Prováveis escalações

Brasil: Robert; Igor Serrote, Jair, Iago e Leandrinho; Moscardo, Kauan e Breno Bidon; Rayan, David Washington e Wesley.

Argentina: Martinet; Gorosito, Giménez, Ramìrez e Soler; Acuña, Delgado e Subiabre; Etcheverri, Carrizo e Ruberto.

Desfalques

Brasil

Sem desfalques divulgados.

Argentina

Sem desfalques divulgados.

Quando é?