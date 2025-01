Onde assistir a Botafogo x Volta Redonda ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (22), no Estádio Nilton Santos; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo e Volta Redonda se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela quarta rodada da Taça Guanabara 2025. A partida terá transmissão ao vivo do canal GOAT no YouTube e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Em oitavo lugar, com três pontos, o Botafogo tenta se recuperar na Taça Guanabara após sofrer duas derrotas nos três primeiros jogos. O Alvinegro perdeu para Maricá e Sampaio Corrêa, ambos por 2 a 1, mas venceu a Portuguesa por 2 a 0. Já o Volta Redonda, atualmente em quarto lugar com seis pontos, estreou com uma derrota para o Madureira por 2 a 0, mas reagiu ao vencer Fluminense e Bangu, ambos por 1 a 0.

Prováveis escalações

Botafogo: Raul; Newton, Kawan, Serafim, Rafael Lobato; Kauê, Patrick de Paula, Vitinho (Kauan Lindes); Yarlen, Matheus Nascimento, Kayke.

Volta Redonda: Drosny, Wellington Silva, Fabrício, Gabriel Bahia, Sanchez, Pierre; Robinho, Naninho, Chay, Bruno Santos, Marquinhos.

Desfalques

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Volta Redonda

Matheus Lucas, MV e Juninho Monteiro estão lesionados.

Quando é?