Onde assistir a Botafogo x Portuguesa-RJ ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca 2025

Equipes entram em campo nesta terça-feira (14), no Estádio Nilton Santos; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo e Portuguesa-RJ se enfrentam nesta terça-feira (14), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela segunda rodada da Taça Guanabara 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (clique aqui e confira a programação diária).

Após estrear com derrota por 2 a 1 para o Maricá, o Botafogo busca seus primeiros pontos na Taça Guanabara. Já a Portuguesa-RJ venceu o Bangu por 1 a 0 e soma três pontos, assim como Madureira, Boavista e Maricá.

Em 75 jogos disputados entre as equipes, o Botafogo soma 55 vitórias, contra cinco da Portuguesa-RJ, além de 15 empates. No último encontro válido pelo Campeonato Carioca 2024, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Botafogo: Raul; Kauê Leonardo (Yarlen), Kawan, Serafim, Lucyo; Patrick de Paula, Newton, Kauê Rodrigues; Carlos Alberto (Kayke), Vitinho Vaz (Adamo), Matheus Nascimento.

Portuguesa-RJ: Vinicius; Joazi, Thomas Kayky, Victor Pereira, MV; Wellington Cézar, João Paulo, Lucas Santos, Romarinho, Rosa; Lohan.

Desfalques

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Portuguesa-RJ

Não há desfalques confirmados.

Quando é?