Onde assistir a Botafogo-PB x Volta Redonda ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipes entram em campo neste domingo (8), no Estádio Almeidão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo-PB e Volta Redonda se enfrentam neste domingo (8), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Almeidão, em Curitiba, pela segunda rodada da Série C 2024. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e do Nosso Futebol (veja a programação completa).

Após a derrota para o Remo por 2 a 1 na última rodada, o Botafogo-PB busca a primeira vitória na segunda fase da Série C. No momento, ocupa a terceira posição, enquanto o Volta Redonda, na liderança, com três, venceu o São Bernardo por 3 a 1.

Prováveis escalações

Botafogo-PB: Dalton; Lenon, Douglas, Romércio e Rafael Furlan; Lídio, Pedro Ivo e Sillas; Jô, Pipico e Vinícius Leite.

Volta Redonda: Jean Drosny; Wellington Silva, Lucas Souza, Fabrício e Sanchez; Bruno Barra, Henrique Silva e Robinho; Patric Calmon, Bruno Santos e MV.

Desfalques

Botafogo-PB

Lomar e Reniê seguem no DM.

Volta Redonda

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 8 de setembro de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Almeidão - João Pessoa, PB