Onde assistir a Botafogo-PB x São Bernardo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipes voltam a campo após vitória paulista no confronto da semana passada; veja onde assistir na internet

Botafogo-PB e São Bernardo se enfrentam neste sábado (21), às 20h (horário de Brasília), em duelo válido pela quarta rodada da segunda fase do Brasileirão Série C de 2024. O jogo será no Estádio Almeidão, em João Pessoa, e terá transmissão do canal Nosso Futebol e do DAZN, via streaming (clique e confira onde assistir aos jogos do dia).

Após perder por 1 a 0 no Estádio 1º de maio na última rodada, em que as equipes se enfrentaram, o Belo volta a campo precisando vencer a equipe paulista para se recolocar na zona de classificação do grupo B para a segunda divisão, atualmente composto por Volta Redonda e Remo. Apesar de ter feito a melhor campanha da primeira fase, o time paraibano ainda não venceu nesta nova etapa, e precisa reverter a situação.

O Tigre também está momentaneamente fora da classificação para a Série B ou para a final da Série C, ocupando a terceira colocação do grupo. No entanto, com quatro pontos, está a apenas um de diferença para os dois líderes da chave, e pontuar é essencial para manter a equipe na briga pelo acesso. Além da vitória no último jogo, a equipe também empatou com o Remo e perdeu para o Voltaço.

O São Bernardo venceu o duelo da primeira fase, também por 1 a 0, sendo uma das duas únicas equipes a baterem o Botafogo-PB no estágio inicial. Na Série C do ano passado, o confronto direto acabou em 0 a 0.

Prováveis escalações

Botafogo-PB: Dalton; Lenon, Romércio, Douglas e Rafael Furlan; Lídio, Pedro Ivo, Thallyson e Bruno Leite; Jô e Henrique Dourado. Técnico: Evaristo Piza.

São Bernardo: Alex Alves; Hugo Sanches, Helder, Augusto, Rafael Forster e Davi Gabriel; Wesley Dias e Romisson; Silvinho, Kayke e Lucas Tocantins. Técnico: Ricardo Catalá.

Desfalques

Botafogo-PB

Sem ausências confirmadas.

São Bernardo

Sem ausências confirmadas.

Quando é?