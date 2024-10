Onde assistir a Botafogo-PB x Remo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipes entram em campo neste sábado (05), pela última rodada da segunda fase; veja como acompanhar na internet

O Botafogo, da Paraíba, recebe o Remo na tarde deste sábado (05), às 17h30 (de Brasília), no Almeidão, em João Pessoa, pela sexta rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol+, no pay-per-view, e do DAZN, no streaming (veja a programação completa aqui).

Já sem chances de subir para a Série B, o Botafogo-PB enfrenta o Remo em sua última partida na segunda fase da Série C. Com apenas dois pontos, o time da casa ocupa a última posição do grupo, enquanto o Remo, que já garantiu seu lugar na Série B, busca a primeira colocação para ir à final da competição. Com um total de nove pontos, o time paraense está empatado com o Volta Redonda e apresenta um desempenho sólido, permanecendo invicto em suas últimas sete partidas.

Prováveis escalações

Cristiano Santos, Botafogo-PB

Botafogo-PB: Dalton; Lenon, Wndel Lomar, Romércio (Reniê), Evandro (Rafael Furlan); Lídio (Pedro Ivo), Gama, Vinícius Leite, Bruno Leite; Joãozinho e Henrique Dourado (Pipico). Técnico: Evaristo Piza.

Remo: Marcelo Rangel; Rafael Castro, Ligger, Sávio, Diogo Batista; Raimar, Curuá, Janderson; Pavan, Kelvin e Ytalo. Técnico: Rodrigo Santana.

Desfalques

Botafogo-PB

Sem desfalques confirmados.

Remo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?