Onde assistir a Botafogo x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal Brasileiro sub-17 de 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (01), pela semifinal da competição; veja como acompanhar na TV

O Botafogo recebe o Palmeiras na noite desta terça-feira (01), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-17 de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

O Botafogo entra em campo precisando do triunfo para chegar em vantagem à partida decisiva, que acontecerá fora de casa. Após ficar em segundo no Grupo A, o time carioca conquistou a vaga na semifinal ao eliminar o Cuiabá em dois duelos, revertendo a derrota por 2 a 1 na Arena Pantanal com uma vitória por 1 a 0 no Nilton Santos, seguida de uma tensa disputa de pênaltis, vencida por 7 a 6. Já o Palmeiras, único invicto no Brasileirão sub-17, viaja ao Rio com a confiança de definir a classificação em São Paulo. Líder isolado do Grupo B, o alviverde avançou ao vencer o Corinthians por 3 a 1, após empatar a primeira partida em 2 a 2.

Prováveis escalações

Botafogo sub-17: Matheus Lima; Marquinhos, Caio Valle, Pablo, Kaique; Felipe Januário, Enzo, Gustavo Rufino; Cauã Zappelini, Waldemir e Marlos.

Palmeiras sub-17: Kauan Lima; João Gabriel, Luccas Ramon, João Paulo e Luiz Santana; Luis Pacheco, Djhordney e Erick Belé; Heittor, Murilo Dourado e Derick.

Desfalques

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Quando é?