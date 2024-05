Onde assistir a Botafogo x LDU ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (08), no Estádio Nilton Santos; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo e LDU se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, na cidade do Rio de Janeiro, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2024. A partida será transmitida ao vivo pela Globo (para Rio de Janeiro, Santa Catarina, Espírito Santo, Ceará, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Acre, Amazonas, Amapá, Rondônia, Roraima, Distrito Federal e Juiz de Fora) na TV aberta, com narração de Luis Roberto e comentários de Diego Ribas e Roger Flores. Além disso, a ESPN, na TV fechada, e o Star+, no streaming, também vão transmitir o jogo (veja a programação completa).

Depois de conquistar cinco vitórias seguidas nesta temporada, o Botafogo teve sua sequência interrompida na última rodada do Brasileirão, sofrendo uma derrota por 2 a 1 para o Bahia. Na Libertadores, o Alvinegro está na última posição do Grupo D. Em três partidas disputadas, foi derrotado pelo Junior Barranquilla por 3 a 1 e pela LDU por 1 a 0, mas venceu o Universitario por 3 a 1.

Do outro lado, a LDU está na vice-liderança do Grupo D, com quatro pontos, um a menos que o líder Junior Barranquilla. Depois de ser derrotada pelo Universitario por 2 a 1 na rodada de estreia, a equipe equatoriana venceu o Botafogo por 1 a 0 e empatou com o Junior Barranquilla por 1 a 1.

Prováveis escalações

Botafogo: John; Damián Suárez, Bastos, Lucas Halter e Hugo; Marlon Freitas e Gregore (Danilo Barbosa); Luiz Henrique (Savarino), Jeffinho, Júnior Santos e Eduardo. Técnico: Artur Jorge.

LDU: Alexander Domínguez; José Quintero, Ricardo Ade, Facundo Rodríguez e Leonel Quiñonez; Lucas Piovi, Gabriel Villamil, Lisandro Azugaray e Jhojan Julio; Michael Estrada e Jan Hurtado. Técnico: Josep Alcácer.

Desfalques

Botafogo

Rafael, Marçal, Tiquinho Soares, Pablo e Matheus Nascimento estão fora.

LDU

Sem desfalques confirmados.

Quando é?