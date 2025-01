Onde assistir a Botafogo x IAPE ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025

Equipes entram em campo neste domingo (12), na Arena Plínio Marin; veja como acompanhar na TV e na internet

Botafogo e IAPE se enfrentam neste domingo (12), às 18h30 (de Brasília), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (confira a programação completa).

Em busca do título inédito da Copinha, o Botafogo encerrou a primeira fase da atual edição do torneio na liderança do Grupo 1, com nove pontos e 100% de aproveitamento. Até o momento, o Alvinegro venceu o Fast por 2 a 1, além de triunfar sobre o Floresta e o Votuporanguense, ambos por 1 a 0.

Por sua vez, o IAPE garantiu a vice-liderança do Grupo 2, somando cinco pontos na fase de grupos. A equipe maranhense venceu o Santa Fé-SP por 2 a 0 e empatou com o Cuiabá em 1 a 1 e com a Ponte Preta em 0 a 0.

Prováveis escalações

Botafogo: Luiz Fabiano; Felipe Januário, Marquinhos, Matheus Pimenta e João Pedro; Gabriel Justino, Murilo e Cauã Zappelini (Charles); Kauan Toledo, Lucas Santos e Weliton.

IAPE: Kennedy, Samuel, Emerson, Pietro, Luan, França, Kaio, Davison, Edu, Esquerdinha, Pimenta.

Desfalques

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

IAPE

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 12 de janeiro de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Plínio Marin - Votuporanga, SP

