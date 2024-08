Onde assistir a Botafogo x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-17 2024

Equipes se enfrentam no Nilton Santos pelo Brasileirão da categoria; veja que canal transmite na TV

Botafogo e Grêmio vão a campo nesta terça-feira (20), às 15h (horário de Brasília), pela oitava rodada do grupo A do Campeonato Brasileiro sub-17 de 2024. O jogo será no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro, e terá transmissão ao vivo do SporTV 2, canal de TV fechado, e do Globoplay, serviço de streaming do grupo (veja aqui a programação dos jogos).

Vice-líder do grupo, o Glorioso soma 13 pontos nas sete rodadas até aqui do Brasileirão e quer confirmar a vaga na próxima fase. Foram quatro vitórias na competição até o momento, no entanto, a equipe vem de derrota para o Corinthians na última rodada e precisa reencontrar a boa campanha que vem fazendo.

Enquanto isso, o Tricolor é o primeiro clube fora do G4, que classifica os times para a fase seguinte, mas, com dez pontos somados, tem totais chances de subir posições e garantir a vaga entre os quatro. O Grêmio venceu três, perdeu três e empatou um jogo até então, e espera conseguir pontos fora de casa após a goleada sofrida por 7 a 1 para o Athletico-PR na última rodada.

Prováveis escalações

Botafogo sub-17: Matheus Lima; Felipe Januário, Marquinhos, Kauã Cruz e Kaique Pereira; Huguinho, Enzo e Cauã Zappelini; Matheusinho, Rufino e Victor. Técnico: Leonardo Ramos.

Grêmio sub-17: Schultz; Vitor Ramon, Murilo, Luis Eduardo e Enzo Garcia; Smiley, Danillo, Jeferson; Arthur Souza, Arthur Rafael e Vini Ferraz. Técnico: Emanuel Freitas.

Desfalques

Botafogo sub-17

Sem desfalques confirmados.

Grêmio sub-17

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: terça-feira, 20 de agosto de 2024

terça-feira, 20 de agosto de 2024 Horário: 15h (de Brasília)

15h (de Brasília) Local: Estádio Nilton Santos (Engenhão), Rio de Janeiro - RJ