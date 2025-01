Onde assistir a Botafogo x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca 2025

Clássico será disputado nesta quarta-feira (29), no Estádio Nilton Santos; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela sexta rodada da Taça Guanabara 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Em sexto lugar, com seis pontos, o Botafogo busca emplacar a segunda vitória consecutiva e entrar na zona de classificação para as semifinais da Taça Guanabara. No momento, o Alvinegro está a dois pontos do Nova Iguaçu, equipe que fecha o G-4. Antes da decisão da Supercopa do Brasil contra o Flamengo no domingo (2), o técnico Carlos Leira deve optar pela entrada de Lucas Halter na defesa no lugar de Bastos, em recondicionamento físico.

Por outro lado, o Fluminense, em oitavo lugar, também com seis pontos, registra uma vitória, três empates e uma derrota. O Tricolor chega pressionado após empatar sem gols com o Madureira. Arias e Thiago Silva são dúvidas e podem ser preservados neste início de temporada.

Prováveis escalações

Botafogo: John; Vitinho, Lucas Halter, Barboza, Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Allan (Danilo Barbosa); Savarino, Igor Jesus, Matheus Martins.

Fluminense: Fábio, Samuel, Ignácio (Thiago Silva), Thiago Santos e Fuentes; Bernal (Isaque), Martinelli e Hércules; Serna (Arias), Keno e Cano.

Desfalques

Botafogo

Bastos está em recondicionamento físico.

Fluminense

Ganso e Renato Augusto estão machucados.

Quando é?