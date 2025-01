Onde assistir a Botafogo x Fast ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copinha 2025

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (2), na Arena Plínio Marin; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo e Fast se enfrentam nesta quinta-feira (02), às 21h30 (de Brasília), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (confira a programação completa).

Em busca de um título inédito, o Botafogo disputará a Copinha com sua equipe Sub-17. No Grupo 1, o Alvinegro enfrentará o Fast, o Floresta e o Votuporanguense. O melhor desempenho da equipe carioca na história do torneio foi em 1971, quando conquistou o vice-campeonato após ser derrotado por 4 a 3 pelo Fluminense na final.

Prováveis escalações

Botafogo: Cristiano, Rodrigo Guet, Ryan Couto, Serafim, Gabriel Justino, Lucyo, Lucas Camilo, Bernardo Valim, Rafael Lobato, Kauan Toledo, Yarlen.

Mais artigos abaixo

Fast: Holliwer, Machado, Pedro Henrique, Wanderson, Juan Linike, Levy, Gerson Zidany, Alfrier Kennedy, Titela, Marcus Vinicius, Claudinho.

Desfalques

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Fast

Não há desfalques confirmados.

Quando é?