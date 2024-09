Onde assistir a Botafogo x Cuiabá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final do Campeonato Brasileiro sub-17

Glorioso busca reverter a desvantagem no Nilton Santos, enquanto o Dourado joga pelo empate para avançar às semifinais do Brasileirão Sub-17; veja

O Botafogo recebe o Cuiabá nesta quarta-feira (25), às 18h (horário de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em jogo de volta das quartas de final do Brasileiro sub-17. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada e através do Prime Video. (confira a programação na íntegra).

O Botafogo entra em campo precisando reverter a desvantagem para avançar às semifinais do Brasileirão Sub-17. A equipe viu sua sequência invicta de sete jogos ser interrompida na derrota por 2 a 1 para o Cuiabá no jogo de ida, mas agora tentará a virada. O Alvinegro precisa de uma vitória simples para levar a decisão aos pênaltis, ou vencer por dois gols de diferença para garantir a vaga diretamente. .

Do outro lado, o Cuiabá chega confiante para o confronto decisivo. A equipe auriverde vem embalada por uma sequência de oito jogos sem perder, com cinco vitórias e três empates, e tem a vantagem do empate para assegurar a classificação. Na primeira fase, o time terminou em terceiro no Grupo B, com 15 pontos.

Prováveis escalações

Botafogo sub-17: Matheus Lima; Marquinhos, Caio Valle, Pablo, Kaique; Felipe Januário, Enzo, Gustavo Rufino; Cauã Zappelini, Waldemir e Marlos.

Cuiabá sub-17: Lucas Moraes; Thiago Mendes, Cauã Rocha, Marco Anthônio, Jhonata; Índio, David, Lorenzo; Alessandro, Lázaro e Andrey.

Desfalques

Botafogo sub-17

Sem desfalques diulgados.

Cuiabá sub-17

Sem desfalques divulgados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 25 de setembro de 2024

Horário: 18h (de Brasília)