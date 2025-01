Onde assistir a Botafogo x Bangu ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (26), no Estádio Nilton Santos; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo e Bangu se enfrentam neste domingo (26), às 18h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela quinta rodada do Campeonato Carioca 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Com apenas três pontos conquistados, o Alvinegro ocupa a penúltima posição na Taça Guanabara e tenta se recuperar. Até agora, a equipe foi derrotada por Maricá, Sampaio Corrêa e Volta Redonda, todos pelo placar de 2 a 1, e venceu a Portuguesa por 2 a 0.

Por outro lado, o Bangu, na lanterna com apenas um ponto, tenta se recuperar após um empate e três derrotas nas quatro partidas disputadas.

Prováveis escalações

Botafogo: Raul; Newton, Kawan, Serafim, Rafael Lobato (Lucyo); Kauê, Patrick de Paula, Kauan Lindes; Yarlen, Matheus Nascimento, Vitinho (Kayke).

Bangu: Victor Brasil; Hygor, Kevem, Yuri Garcia, Vitinho; André Castro, Franklin, Lucas Nathan, Raphael Augusto; Fabinho, Raphael Carioca.

Desfalques

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Bangu

Alex Moretti cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: domingo, 26 de janeiro de 2025

domingo, 26 de janeiro de 2025 Horário: 18h (de Brasília)

18h (de Brasília) Local: Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ

