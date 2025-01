Onde assistir a Borussia Dortmund x Shakhtar Donetsk ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (29), pela última rodada da fase de liga; veja como acompanhar na internet

O Borussia Dortmund, da Alemanha, recebe o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, na tarde desta quarta-feira (29), às 17h (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, pela oitava rodada da fase de liga da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo na Max, no streaming (veja a programação completa aqui).

Embora estejam garantidos nos playoffs, ocupando a 14ª posição com 12 pontos, o Borussia Dortmund chega pressionado e sem treinador, após a demissão de Nuri Şahin, principalmente devido ao desempenho abaixo do esperado na Bundesliga. Do outro lado, o Shakhtar Donetsk entra com mínimas chances de avançar para os playoffs, já que precisa vencer por um número expressivo de gols e ainda torcer por derrotas de vários outros adversários.

Prováveis escalações

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Gross, Can, Bradnt; Adeyemi, Gittens e Guirassy. Técnico interino: Mike Tullberg.

Shakhtar Donetsk: Riznyk; Tobias, Bondar, Matvienko, Pedro; Kryskiv, Marlon Gomes, Sudakov; Pedrinho, Kevin e Eguinaldo. Técnico: Marino Pusic.

Desfalques

Borussia Dortmund

Felix Nmecha e Niklas Sule estão fora.

Shakhtar Donetsk

Sem desfalques confirmados.

Quando é?