Onde assistir a Borussia Dortmund x PSG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Champions League 2023/24

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (01), no Estádio Signal Iduna Park; confira a transmissão e outras informações do jogo

Borussia Dortmund e PSG se enfrentam na tarde desta quarta-feira (1), às 16h (de Brasília), no Estádio Signal Iduna Park, na Alemanha, pelo jogo de ida da semifinal final da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da TNT na TV fechada e da Max no streaming (veja a programação completa).

Após a derrota por 4 a 1 para o RB Leipzig no Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund volta suas atenções para o mata-mata da Champions League. A equipe alemã garantiu sua vaga na semifinal após eliminar o Atlético de Madrid por 5 a 4 no agregado e o PSV por 3 a 1 nas quartas e oitavas, respectivamente. Na fase de grupos, encerrou como líder do Grupo F, acumulando 11 pontos.

Por outro lado, o PSG, em busca do título inédito, terminou a fase inicial na vice-liderança do Grupo D, somando oito pontos, três a menos que seu adversário. Nas oitavas de final, superou o Real Sociedad por 4 a 1 no agregado, enquanto nas quartas eliminou o Barcelona por 6 a 4 no agregado.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Can; Sancho, Brandt, Adeyemi; Füllkrug.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Hernández, Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Dembélé, Mbappé, Barcola.

Desfalques

Borussia Dortmund

Ramy Bensebaini e Julien Duranville estão lesionados.

PSG

Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa e Sergio Rico seguem como desfalques.

Quando é?