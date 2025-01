Onde assistir a Bolívia x Brasil ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Sul-Americano sub-20 de 2025

Equipes entram em campo neste domingo (26), pela 2ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Bolívia e Brasil se enfrentam na noite deste domingo (26), às 18h (de Brasília), no Misael Delgado, em Valencia, pela segunda rodada do Grupo B da primeira fase do sul-americano sub-20 de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 3, na TV fechada, e pelo PrimeVideo, no streaming (veja a programação completa aqui).

o Equador por 2 a 1.

O campeonato terá duas etapas: classificação e final. As dez seleções estão divididas em dois grupos de cinco, com jogos em turno único. Os três melhores de cada grupo avançam para a fase final, onde as seis equipes jogam entre si, também em turno único. Quem liderar a fase final será o campeão.

As quatro primeiras equipes da fase final garantem vaga na Copa do Mundo sub-20 de 2025, no Chile. Caso o Chile, já classificado, termine entre as quatro melhores, a quinta colocada também se classifica para o torneio.

Prováveis escalações

AFP

Bolívia: Pereira; Macazaga, Torrez, Arroyo, Medina; Lopez, Cuiza, Rodriguez; Melgar, Paniagua e Rojas. Técnico: Jorge Perrotta.

Brasil: Robert; Serrote, Jair, Dias, Guilherme; Bidon, Pedro, Kauan, Wesley; Santana e Rayan. Técnico: Ramon Menezes.

Desfalques

Bolívia

Sem desfalques confirmados.

Brasil

Sem desfalques confirmados.

Quando é?