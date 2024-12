Onde assistir a Bolívar x Palestino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2024

Confronto é decisivo para definir o mata-mata rumo à Glória Eterna; veja onde acompanhar ao vivo

Bolívar e Palestino se enfrentam nesta terça-feira (28), às 21h (horário de Brasília), pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2024. O jogo será no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, e terá transmissão ao vivo do canal ESPN 3 na televisão fechada e do Star+, serviço de streaming conjunto à emissora (clique aqui para ver a programação completa).

Líder do grupo com dez pontos, o time boliviano está praticamente classificado às oitavas de final, e só será eliminado caso seja goleado pelo Palestino e o Flamengo vença o outro compromisso do grupo E. A equipe perdeu apenas um jogo na competição, tendo vencido os dois que teve na altitude até agora.

Enquanto isso, a missão dos chilenos é um pouco mais complicada. Para se classificar, o clube carioca não pode vencer o Millonarios na outra partida da chave, ou então, neste caso, deve golear o Bolívar e tirar a diferença do saldo de gols. O desempenho como visitante é abaixo na Libertadores, com um empate e uma derrota até aqui.

Mais artigos abaixo

O jogo do primeiro turno acabou em 4 a 0 para os bolivianos, mesmo jogando em Rancagua, no Chile.

Prováveis escalações

Bolívar: Lampe; Rocha, Orihuela, Jesús Sagredo, José Sagredo; Justiniano, Bruno Sávio, Saucedo, Vaca; Algarañaz e Da Costa. Técnico: Flavio Robatto.

Palestino: Rigamonti; Rojas, Román, Suárez e Zúñiga; Linares, Dávila e Martínez; Carrasco, Marabel e Benítez. Técnico: Pablo Sánchez.

Desfalques

Bolívar

Sem desfalques confirmados.

Palestino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: terça-feira, 28 de maio de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Estádio Hernando Siles, La Paz - Bolívia