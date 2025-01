Onde assistir a Boavista x Vasco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca 2025

Equipes entram em campo neste domingo (19), no Estádio Eucyzão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Boavista e Vasco se enfrentam neste domingo (19), às 19h (de Brasília), no Estádio Eucyzão, em Saquarema, pela terceira rodada da Taça Guanabara 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Ainda sem vencer na Taça Guanabara, o Vasco entra em campo sob pressão. Em oitavo lugar, com dois pontos, o Gigante da Colina empatou sem gols com o Bangu e ficou no 1 a 1 com o Nova Iguaçu nas primeiras rodadas. Já o Boavista, com três pontos, estreou vencendo o Flamengo por 2 a 1, mas foi derrotado pelo Maricá por 1 a 0 na sequência.

Prováveis escalações

Boavista: André Luiz; Vitor Ricardo (Ben-Hur), Gabriel, Xandão e Mascarenhas (Alyson); Caetano, Zé Mateus e Marthã (Erick Flores); Matheus Alessandro, Raí e Zé Vítor.

Vasco: Daniel Fuzato; Léo (Puma Rodriguez), Souza, Luiz Gustavo e Victor Luís; Zé Gabriel, Jair e JP; Serginho, GB e Bruno Lopes (Jean David).

Desfalques

Boavista

Sem desfalques confirmados.

Vasco

Paulo Ricardo está com a seleção brasileira sub-20.

Quando é?