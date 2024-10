Onde assistir a Benfica x Feyenoord ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (23), pela terceira rodada da fase de liga da competição; veja como acompanhar na internet

O Benfica, de Portugal, recebe o Feyenoord, da Holanda, na tarde desta quarta-feira (23), às 16h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pela terceira rodada da fase de liga da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da Max, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Benfica, atualmente em terceiro lugar no Campeonato Português, soma 16 pontos após sete rodadas, contabilizando cinco vitórias, um empate e uma derrota. Sob o comando do técnico Bruno Lage, que chegou após sua passagem pelo Botafogo, a equipe vive um ótimo momento, com seis vitórias consecutivas na temporada. No entanto, visando o importante confronto pela Champions League contra o Feyenoord, Lage optou por escalar um time misto na partida recente contra o Pevidém.

Enquanto isso, o Feyenoord, também ocupando a terceira posição em sua respectiva tabela, enfrenta desafios para o duelo, com três desfalques confirmados: Santiago Giménez, Gjivai Zechiël e Chris-Kévin Nadje. As dúvidas recaem sobre Calvin Stengs e Bart Nieuwkoop, que podem ser peças-chave para a equipe.

Mais artigos abaixo

Historicamente, Benfica e Feyenoord se encontraram em quatro ocasiões apenas, com os portugueses levando a melhor em duas delas, enquanto os holandeses conquistaram uma vitória e houve um empate.

Prováveis escalações

Getty Images

Benfica: Trubin; Araújo, Bah, Otamendí, A. Carreras; Aursnes, Florentino, Kokçu; Dí Maria, Akturkoglu e Pavlidis. Técnico: Bruno Lage.

Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Trauner, Hancko, Bueno; Milambo, Hwang Inbeom, Timber; I. Osman, Igor Paixão e Ueda. Técnico: Brian Priske.

Desfalques

Benfica

Thiago Gouveia e Renato Sanches são dúvidas.

Feyenoord

Santiago Giménez, Gjivai Zechiel e Chris-Kévin Nadje estão fora.

Quando é?