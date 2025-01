Onde assistir a Benfica x Famalicão ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Português 2024/25

Equipes voltam a campo pela Liga Portuguesa nesta sexta-feira (17); veja onde assistir no Brasil e em Portugal

Benfica e Famalicão se enfrentam nesta sexta-feira (17), às 17h15 (horário de Brasília - 20h15 de Lisboa), pela 18ª rodada do Campeonato Português de 2024/25. O jogo será no Estádio da Luz, em Lisboa, e terá transmissão brasileira da ESPN 4, na TV fechada, e do Disney+, serviço de streaming alinhado à emissora. Em Portugal, o duelo será transmitido pela BTV, canal televisivo do Benfica (clique aqui e confira a programação).

Terceiro colocado da Liga Portuguesa, o clube de Lisboa volta as atenções aos pontos corridos após a classificação na Taça de Portugal, contra o Farense, e o título da Taça da Liga, contra o Sporting. Caso vença o duelo, empata com o rival da capital - que joga amanhã - com 41 pontos na liderança da tabela.

O Famalicão vem tendo um desempenho mediano no Campeonato Português, e ocupa a nona colocação da tabela. Até aqui, foram quatro vitórias, oito empates e cinco derrotas nas 17 rodadas. Cinco pontos separam o clube da zona de rebaixamento, e 11 do acesso às competições europeias.

No entanto, no retrospecto recente entre as equipes, o time visitante venceu os últimos dois confrontos diretos por 2 a 0, pelo primeiro turno de 2024/25 e pelo returno de 2023/24. Estendendo aos últimos dez, foram sete benfiquistas, um empate, e as mesmas duas do time da Vila Nova de Famalicão.

Prováveis escalações

Benfica: Trubin; Bah, Tomás Araújo, Otamendi e Carreras; Barreiro, Aursnes e Kokçu; Di María, Pavlidis e Akturkoglu. Técnico: Bruno Lage.

Famalicão: Carevic; Pinheiro, Mihaj, Haas e Rafa Soares; Van de Looi, Topic e Gustavo Sá; Sorriso, Aranda e Gil Dias. Técnico: Hugo Oliveira.

Desfalques

Benfica

Sem desfalques confirmados.

Famalicão

Sem desfalques confirmados.

Quando é?