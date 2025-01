Onde assistir a Benfica x Barcelona ao vivo, na internet e na TV no Brasil e em Portugal, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta terça-feira (21), no Estádio da Luz; confira a transmissão e outras informações do jogo

Benfica e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira (21), às 17h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pela sétima rodada da Champions League 2024/25. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo do SBT na TV aberta, da TNT na TV fechada, do +SBT e da Max no streaming. Em Portugal, o jogo passará no Sport TV+ na TV fechada e no DAZN via streaming (confira a programação completa).

Após empatar com o Getafe por 1 a 1 no Campeonato Espanhol, o Barcelona agora concentra suas atenções na disputa da Champions League. Os catalães ocupam a vice-liderança na competição nacional, com 15 pontos, três a menos que o líder Liverpool. Na rodada de estreia da Champions, a equipe foi derrotada pelo Monaco por 2 a 1. No entanto, desde então, conseguiu se recuperar e acumula uma sequência de cinco vitórias consecutivas.

Por outro lado, o Benfica ocupa a 15ª posição, com 10 pontos, e está na zona de classificação para os playoffs das oitavas de final. Até o momento, a equipe registra três vitórias, um empate e duas derrotas, com um aproveitamento de 55% na primeira fase.

Prováveis escalações

Benfica: Samuel Soares; Bah, António Silva, Otamendi, Álvaro Fernández; Florentino Luís, Aursnes, Kökçü, Leandro Barreiro, Ángel Di María; Arthur. Técnico: Bruno Lage.

Barcelona: Iñaki Peña; Ronald Araújo, Koundé, Cubarsí, Alejandro Balde; De Jong, Pablo Martin, Casadó, Raphinha, Fermín López; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Desfalques

Benfica

Renato Sanches e Tiago Gouveia estão machucados.

Barcelona

Dani Olmo, Ter-Stegen, Marc Bernal e Iñigo Martínez estão no departamento médico.

