Onde assistir a Benfica x Atlético de Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (2), no Estádio da Luz; confira a transmissão e outras informações do jogo

Benfica e Atlético de Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (02), às 16h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pela segunda rodada da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da Max via streaming (veja a programação completa).

Embalado com a goleada aplicada sobre o Gil Vicente por 5 a 1 na última rodada do Campeonato Português, o Benfica volta suas atenções para a disputa da Champions League. Na primeira rodada, a equipe portuguesa venceu o Estrela Vermelha por 2 a 1.

"Espero um bom jogo de Champions e que seja uma noite à Benfica, daquelas antigas, com uma grande equipe do nosso lado. Espero a melhor versão de cada jogador e uma ambição enorme de vencer", afirmou o técnico Bruno Lage.

"A nossa ambição nunca deve faltar. Queremos vencer o jogo e somar mais três pontos. Temos de nos focar no jogo, que a ambição de ganhar o jogo não nos falte. Não pode faltar, nem vai faltar.", completou.

Por outro lado, o Atlético de Madrid vem de empate com o rival Real Madrid por 1 a 1 no Campeonato Espanhol. Na Champions, os Colchoneros venceram o RB Leipzig por 2 a 1 na rodada de estreia. Para o confronto, o técnico Diego Simeone trata como dúvida a presença de Pablo Barrios, com problema muscular.

Prováveis escalações

Benfica: Trubin; Araújo, António Silva, Otamendi, Carreras; Florentino, Aursnes; Rolheister, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoglu; Pavlidis.

Atlético de Madrid: Oblak, Reinildo, Lenglet (Le Normand), Giménez, Samuel Lino; De Paul, Koke, Gallagher; Griezmann, Sorloth, Julián Álvarez.

Desfalques

Benfica

Renato Sanches e Tiago Gouveia estão machucados.

Atlético de Madrid

Cesar Azpilicueta segue no DM.

Quando é?