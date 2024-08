Onde assistir a Belgrano x Athletico-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (22), no Estádio Mario Alberto Kempes; confira a transmissão e outras informações do jogo

Belgrano e Atheltico-PR se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 19h (de Brasília), no Estádio Mario Alberto Kempes, na Argentina, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão do Paramount+ no streaming (veja a programação completa).

Após a derrota por 2 a 1 para o Juventude no Brasileirão, o Athletico-PR volta suas atenções para a disputa da Copa Sul-Americana. Com a vitória por 2 a 1 no primeiro jogo na Ligga Arena, o Furacão tem a vantagem do empate para avançar às quartas de final.

Em busca do seu terceiro título no torneio, o Athletico-PR encerrou a fase de grupos na vice-liderança do Grupo E, com 12 pontos. Até agora, a equipe conquistou cinco vitórias e sofreu duas derrotas na competição.

Por outro lado, o Belgrano precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação direta. Se vencer por apenas um gol, a decisão será levada para os pênaltis. Na fase de grupos, os argentinos terminaram como líderes do Grupo C, com 12 pontos. Invicto na Copa Sul-Americana, o time acumula quatro vitórias e três empates nos sete jogos disputados.

Prováveis escalações

Belgrano: Chicco; Rébola, Moreno e Meriano; Barinaga, Quignon, Esteban Rolón e Velazquez; Francisco Metilli; Nicolás Fernández e Franco Jara.

Athletico-PR: Mycael; Erick, Kaique Rocha, Thiago Heleno, Esquivel; Fernandinho, Christian, Zapelli; Canobbio, Cuello, Mastriani.

Desfalques

Belgrano

Matías Marín, Matias Daniele, Ulises Sánchez e Lucas Passerini estão lesionados.

Athletico-PR

Léo Linck, lesionado, é desfalque.

