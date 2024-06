Onde assistir a Bélgica x Montenegro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do amistosos

Belgas iniciam preparação para a Eurocopa; veja tudo o que você precisa saber

Bélgica e Montenegro se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 15h30 (horário de Brasília), no King Baudouin Stadium, em jogo válido por amistoso. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4, na TV fechada, e do Star+, no streaming (confira a programação na íntegra).

A Bélgica inicia sua preparação para a Euro 2024. Nas Eliminatórias para o torneio, a seleção lutou até a última rodada com a Áustria pela primeira posição do Grupo F, fazendo 20 pontos em oito partidas e sofrendo apenas quatro gols. A expectativa é de uma boa campanha no continental, a começar com uma boa preparação nos amistosos.

Montenegro, enquanto isso, terminou as Eliminatórias na 3ª posição do grupo G, a três pontos da Sérvia, 2ª colocada e que ficou com a última vaga da chave, e não disputará a Euro. A partida servirá para a seleção avaliar o novo momento, já pensando em um novo ciclo e seguindo a nova era sob o comando de Robert Prosinecki, que assumiu o posto de técnico em fevereiro.

Prováveis escalações

Bélgica: Sels; Castagne, Debast, Vertonghen e Theate; Onana e Tielemans; Trossard, De Bruyne e Doku; Lukaku. Técnico: Domenico Tedesco.

Montenegro: Sarkic; Vukcevic, Vujacic, Dreskovic e Vukcevic; Jankovic e Bakic; Jovovic, Jovetic e Camaj; Mugosa. Técnico: Robert Prosinecki.

Desfalques

Bélgica

Não há desfalques divulgados.

Montenegro

Não há desfalques divulgados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 3 de junho de 2024

Horário: 15h30 (de Brasília)