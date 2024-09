Onde assistir a Bélgica x Israel ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga das Nações 2024/25

Seleções entram em campo nesta sexta-feira (06), no Estádio Nagyerdei; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bélgica e Israel se enfrentam nesta sexta-feira (06), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Nagyerdei, na Hungria, pela primeira rodada da Liga das Nações 2024/25. A partida será transmitida ao vivo no SporTV, na TV fechada, e no Disney+, via streaming (veja a programação completa).

Eliminada pela França nas oitavas de final da Eurocopa, a Bélgica busca garantir uma vaga entre os dois primeiros colocados do Grupo 2. Além de Israel, França e Itália também integram o grupo. Na Liga das Nações, o melhor resultado da Bélgica até o momento foi o quarto lugar geral na edição de 2021.

Prováveis escalações

Bélgica: Koen Casteels; Timothy Castagne, Wout Faes, Koni De Winter e Arthur Theate; Amadou Onana e Orel Mangala; Johan Bakayoko, Kevin De Bruyne e Jérémy Doku; Loïs Openda.

Israel: Ypav Gerafi; Eli Dasa, Raz Shlomo, Idan Nachmias e Denny Gropper; Gavriel Kanichowsky e Dor Peretz; Solomon Peretz, Oscar Gloukh e Liel Abada; Tai Baribo.

Desfalques

Bélgica

Sem desfalques confirmados.

Israel

Não há desfalques confirmados.

Quando é?