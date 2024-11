Onde assistir a Bayern de Munique x Benfica ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (06), no Allianz Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bayern de Munique e Benfica se enfrentam nesta quarta-feira (06), às 17h (de Brasília), no Allianz Arena, na Alemanha, pela quarta rodada da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Space na TV fechada e da MAX via streaming (veja a programação completa).

Embalado com três vitórias consecutivas na temporada, o Bayern de Munique busca a recuperação na Champions League. Após estrear com vitória sobre o Dinamo Zagreb por 9 a 2, os bávaros foram derrotados pelo Aston Villa por 1 a 0 e pelo Barcelona por 4 a 1 nas rodadas seguintes.

João Palhinha garantiu que os alemães encaram o jogo como uma "final". "Jogamos em casa, mas todos os jogos são difíceis. O Benfica está num bom momento, mas vamos dar tudo para conquistar uma vitória."

Por outro lado, o Benfica, com seis pontos, venceu o Estrela Vermelha por 2 a 1 e o Atlético de Madrid por 4 a 0, mas foi derrotado pelo Feyenoord por 3 a 1. Com seis pontos conquistados, o time português está bem perto do G-8 da classificação.

Prováveis escalações

Bayern de Munique: Neuer; Guerreiro, Kim, Upamecano, Davies; Kimmich, João Palhinha; Olise, Musiala, Coman; Kane.

Benfica: Trubin; Bah, Otamendi, Araújo, Carreras; Kökçü, Florentino, Aursnes; Di María, Pavlidis, Aktürkoğlu.

Desfalques

Bayern de Munique

Hiroki Ito, Aleksandar Pavlovic, Sacha Boey e Stanisic estão lesionados.

Benfica

Gianluca Prestianni, Leandro Barreiro, Tiago Gouveia estão machucados.

Quando é?