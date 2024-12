Onde assistir a Bayern de Munique x Juventus ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League feminina 2024/25

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (12), pela quinta rodada do Grupo C; veja como acompanhar na internet

O Bayern de Muinque, da Alemanha, recebe a Juventus, da Itália, na tarde desta quinta-feira (12), às 14h45 (de Brasília), no FC Bayern Campus, pela quinta rodada da fase de grupos da Champions League feminina 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming (veja a programação completa aqui).

Um dos principais confrontos da rodada, tanto pelas camisas em jogo quanto pelo crescente investimento de ambos os clubes na modalidade. O Bayern de Munique ocupa a liderança do Grupo C com 10 pontos, enquanto a Juventus, na terceira posição, precisa de uma vitória a todo custo.

Prováveis escalações

Bayern de Munique: Mahmutovic; Gwinn, G. Viggosdottir, Sembrant, Hansen; Zadrazil, Stanway, Dallmann; Buehi, Zawistowska e P. Harder. Técnico: Alexander Straus.

Juventus: Peyraud-Magnin; Bergamaschi, Lenzini, Callgaris, Cascarino, Krumbiegel; Bennison, Schatzer, Caruso; Cantore e Vangsgaard. Técnico: Massimiliano Canzi.

Desfalques

Bayern de Munique

Sem desfalques confirmados.

Juventus

Sem desfalques confirmados.

Quando é?