Onde assistir a Bayern de Munique x Dínamo Zagreb ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes estreiam na Liga dos Campeões nesta terça feira (17), na Allianz Arena; confia como acompanhar

O Bayern de Munique inicia sua 17ª participação consecutiva na fase de grupos com um confronto contra o Dínamo Zagreb nesta terça-feira (17), às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, pela primeira rodada da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da Space na TV fechada e da Max no streaming (veja a programação completa).

Após uma temporada decepcionante em que não conquistou títulos, nem o "obrigatório" Campeonato Alemão, a equipe bávara está determinada a voltar para os trilhos. Sob o comando do novo técnico Vincent Kompany, o Bayern tem apresentado um desempenho impecável nesta temporada, com quatro vitórias em quatro jogos oficiais, incluindo uma goleada de 6 a 1 na rodada mais recente do Campeonato Alemão e uma vitória por 4 a 0 na estreia na Copa da Alemanha.

O Dínamo Zagreb, por sua vez, chega como um desafiante após passar pelos playoffs da Champions League, superando o Qarabag com um agregado de 5 a 0. A equipe croata, que conquistou o 25º título da HNL e a Copa da Croácia na última temporada, está se preparando para grandes desafios no novo formato da competição. No Campeonato Croata, o Dínamo ocupa a terceira posição com 13 pontos em seis jogos, após uma derrota recente para o Hajduk Split que interrompeu uma sequência invicta de 14 jogos.

Prováveis escalações

Bayern de Munique: Neuer; Kimmich, Kim, Upamecano, Raphael Guerreiro; Pavlovic, João Palhinha; Coman, Musiala, Gnabry; Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Dínamo Zagreb: Nevisitic; Ristovski, Theophile-Catherine, Mmaee, Pierre-Gabriel; Ademi, Sucic; Cordoba, Baturina, Pjaca; Petkovic. Técnico: Sergej Jakirovic.

Desfalques

Bayern de Munique

Stanisic, com uma lesão no joelho direito, Tarek Buchmann, com problema na coxa e o reforço da última janela de transferências Hiroki Ito, com uma lesão no pé, são baixas para a estreia dos bávaros na competição.

Dínamo Zagreb

Sem desfalques confirmados.

Quando é?