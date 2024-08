Onde assistir a Bayer Leverkusen x Stuttgart ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final da Supercopa da Alemanha 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (17), na BayArena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bayer Leverkusen e Stuttgart se enfrentam na tarde deste sábado (17), às 15h30 (de Brasília), na BayArena, pela Supercopa da Alemanha 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, no pay-per-view, do OneFootball e do Disney+, no streaming (veja a programação completa).

Após fazer a maior temporada de sua história, com os títulos da Bundesliga e da Copa da Alemanha, além do vice-campeonato da Liga Europa, o Bayer Leverkusen inicia o ano 2024/25 brigando por mais uma taça. O time realizou quatro amistosos como preparação, tendo vencido um, empatado dois e perdido um. O técnico Xabi Alonso tem todos os jogadores à disposição.

Já o Stuttgart foi o segundo colocado da Bundesliga passada e promete lutar muito pelo título. O técnico Sebartian Hoeness em praticamente todo o elenco à disposição, já que a única baixa confirmada é Zagadou.

Prováveis escalações

Bayer Leverkusen: Lukas Hradecky; Edmond Tapsoba, Jonathan Tah e Piero Hincapié; Jeremie Frimpong, Robert Andrich, Granit Xhaka e Nathan Tella; Jonas Hofmann e Florian Wirtz; Victor Okoh Boniface.

Stuttgart: Alexander Nübel; Jamie Leweling, Anthony Rouault, Jeff Chabot e Maximilian Mittelstaedt; Atakan Karazor e Angelo Stiller; Enzo Millot, Deniz Undav e Chris Führich; Silas Katompa Mvumpa.

Desfalques

Bayer Leverkusen

Sem desfalques confirmados.

Stuttgart

Dan Axel Zagadou está no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 17 de agosto de 2024

Horário: 15h30 (de Brasília)

Local: BayArena, Leverkusen - ALE