Onde assistir a Bayer Leverkusen x Milan ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta terça-feira (1), na BayArena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bayer Leverkusen e MIlan se enfrentam nesta terça-feira (1), às 16h (de Brasília), na BayArena, na Alemanha, pela segunda rodada da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da Max via streaming (veja a programação completa).

Após empatar com o Bayern Leverkusen por 1 a 1 no Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen volta as atenções para a disputa da Champions League. Na rodada de estreia, a equipe goleou o Feyenoord por 4 a 0.

Por sua vez, o Milan almeja conquistar o oitavo título da Champions League. Após duas vitórias seguidas no Campeonato Italiano, os Rossoneri estão determinados a garantir o primeiro triunfo na competição europeia. Na estreia, sofreram uma derrota por 3 a 1 diante do Liverpool.

Prováveis escalações

Bayer Leverkusen: Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Terrier, Wirtz; Boniface.

Milan: Maignan; Emerson, Tomori, Gabbia, Hernández; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Rafael Leão; Abraham.

Desfalques

Bayer Leverkusen

Sem desfalques confirmados.

Milan

Marco Sportiello, Ismael Bennacer e Alessandro Florenzi estão no departamento médico.

Quando é?