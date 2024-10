Onde assistir a Barcelona x Young Boys ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta terça-feira (1), no Estádio Olímpico Lluís Companys; confira a transmissão e outras informações do jogo

Barcelona e Young Boys se enfrentam nesta terça-feira (1), às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, pela segunda rodada da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do TNT na TV fechada e da Max via streaming (veja a programação completa).

Após a derrota para o Osasuna por 4 a 2 na última rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona volta suas atenções para a disputa da Champions League em busca da primeira vitória. Na rodada de estreia, os catalães perderam para o Monaco por 2 a 1.

Por outro lado, o Young Boys também busca os primeiros pontos na Champions League 2024/25. Na primeira rodada, a equipe foi derrotada pelo Aston Villa por 3 a 0.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Barcelona: Pena; Koundé, Cubarsi, I Martinez, Balde; Casado, Torre, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski.

Young Boys: Van Ballmoos; Athekame, Camara, Zoukrou, Hadjam; Niasse, Lauper; Monteiro, Ugrinic, Colley; Ganvoula.

Desfalques

Barcelona

Fermín Lopez, Dani Olmo, Marc Bernal, Andreas Christensen, Ronald Araujo, Gavi e Ter Stegen estão no DM.

Young Boys

Saidy Janko, Patric Pfeiffer e Facinet Conte estão machucados.

Quando é?