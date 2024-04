Onde assistir a Barcelona x Valencia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Campeonato Espanhol 2023/24

Vindo de eliminação na Champions e derrota no El Clásico, catalães buscam recuperação; veja tudo o que você precisa saber

Barcelona e Valencia se enfrentam nesta segunda-feira (29), às 16h (horário de Brasília), no Estadi Olímpic Lluís Companys, em jogo válido pela 33ª rodada da La Liga, o Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming (confira a programação na íntegra).

O Barcelona chega em baixa. Além da recente eliminação nas quartas de final da Champions League diante do PSG, perdendo por 4 a 1 em casa, o clube foi derrotado também pelo Real Madrid, no El Clásico deste final de semana, por 3 a 2. Em terceiro lugar, com 70 pontos, a expectativa é retomar a segunda colocação, já que o Girona venceu nesta rodada. Será a primeira partida da equipe desde o anúncio da permanência do técnico Xavi.

Do outro ldao, o Valencia ocupa o oitavo lugar do Espanhol, com 47 tentos conquistados. Com chances para lá de remotas de conquistar vaga à fase de grupos da próxima Liga dos Campeões, o objetivo é tentar classificação para alguma competição europeia. Um novo tropeço dificultaria ainda mais as coisas.

Mais artigos abaixo

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Cubarsi e Cancelo; Pedri, Christensen e Gundogan; Yamal, Lewandowski e Raphinha. Técnico: Xavi.

Valencia: Mamardashvili; Correia, Mosquera, Ozkacar e Vázquez; Canos, Pepelu, Guerra e López; Duro e Almeida. Técnico: Rubén Baraja.

Desfalques

Barcelona

De Jong, Gavi, Alejandro Balde e Pedri (lesionados).

Valencia

Mouctar Diakhaby, José Gaya e Roman Yaremchuk (lesionados).

Quando é?

Data: segunda-feira, 29 de abril de 2024

Horário: 16h (de Brasília)