Onde assistir a Barcelona x SKN St. Pölten ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League Feminina 2024/25

Clubes entram em campo nesta terça pela terceira rodada do grupo D do torneio

Barcelona e SKN St. Pölten se enfrentam nesta terça-feira (12), às 14h45 (horário de Brasília), em jogo válido pela terceira rodada do grupo D da Champions League Feminina 2024/25. O duelo acontece no Estadi Johan Cruyff e terá transmissão ao vivo da Max e do DAZN (confira a programação completa de futebol aqui).

Atual campeão, o Barcelona vai em busca de sua segunda vitória no torneio. Derrotado na estreia pelo Manchester City por 2 a 0, o Barça deu a volta por cima depois ao aplicar um impiedoso 9 a 0 sobre o Hammarby e mira um novo triunfo para brigar pela primeira posição do grupo. Hoje, o time é o segundo colocado, com três pontos.

Já o SKN St. Pölten tenta vencer pela primeira vez nesta edição. Com duas derrotas até aqui, o clube austríaco é o lanterna do grupo, sem pontos somados. Por isso, um bom resultado fora de casa seria fundamental para reagir, apesar do duríssimo oponente.

Prováveis escalações

Barcelona: Coll; Batlle, Paredes, León, Brugts; Bonmatí, Guijarro, Putellas; Graham Hansen, Pina, Pajor. Técnico: Pere Romeu

SKN St. Pölten: Schlüter; Mattner-Trembleau, Wenger, Klein, Krizaj; Dubcová, Hillebrand, Mikolajová; Zver; Brunnthaler, Pekel. Técnica: Celia Brancão

Desfalques

Barcelona

Sem ausências confirmadas.

SKN St. Pölten

Sem ausências confirmadas.

Quando é?